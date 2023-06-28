В Киеве мужчина залез на дерево и выдвинул требования о путине (видео)

В Киеве вблизи метро Васильковская мужчина залез на дерево. Он отказывался слезать и выдвигал требования.

В частности, мужчина требовал, чтобы президент рф владимир путин – сдох. Видео инцидента обнародовано в сети.

"Киев. На метро Васильковской мужчина залез на дерево и не хочет слезать, требование, чтобы путин сдох, МЧС уже едет, копы на месте", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как группа людей собралась под деревом, на которое взобрался мужчина. Вероятно, они уговаривали его спуститься.

Видео дня

Подробностей о состоянии мужчины нет.

Напомним, на россии бизнесмен и эксполициант голышом скупались в чане с молоком на заводе.

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