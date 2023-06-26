Комик Юрий Великий показал пародию на переговоры Лукашенко, Кадырова и Януковича с Пригожиным (видео)

Актер студии "Квартал 95", комик Юрий Великий сделал пародию на переговоры Лукашенко, Кадырова и Януковича с Пригожиным, благодаря которым он остановил бунт. В пародию попал также екс-главарь террористической группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).

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Юморист предположил, что Пригожину мог сказать Рамзан Кадыров:

"Я хочу, чтобы ты знал. Мои верные "кадыровцы" уже едут к тебе в Ростов. И они туда будут ехать очень долго. Поэтому время, чтобы передумать, у тебя есть. Только не затягивай. Они и так спешат со скоростью три километра в час. Еще меньше реально ехать не получается. Их даже овцы обгоняют", – заявил "Кадыров".

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Также он создал пародию на разговор президента Белоруссии Лукашенко с Пригожиным, после которого тот решил остановить бунт.

“Уважаемый, непревзойденный, справедливый. Я даже Путину таких слов не говорю. Мой старший брат Евгений Викторович. Зачем ты, лох, устроил? Ой, переполох устроил. Мне Шойгу звонит по телефону в слезах, говорит: "Можно я у вас поживу". А я уже Путину пообещал. Ему тоже где-то переждать нужно. Герасимова в коровнике поселил", – сказал Лукашенко.

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Учитывая, что вагнеровцы сначала зашли в Ростов, Великий создал пародию и на якобы проживающего украинского президента-беглеца Януковича.

"Жека, я, как и ты, был на цепи. Мы с тобой должны друг друга понять. Зачем ты это затеял? Просто гонишь беса... Жека, ты повернул не в ту сторону. Нужно было сразу на Москву идти, зачем ты в Ростов приперся? Я не готов снова собирать вещи и валить. Здесь все так душевно, по-домашнему", – спародировал Януковича комик.

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