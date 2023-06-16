На россии бизнесмен и экс-полицейский голышом скупались в чане с молоком на заводе (видео)

Двое мужчин в Семикаракорском районе Ростовской области устроили купание в чане с молоком на ферме. Одним из купальщиков, решивших таким образом "омолодиться", оказался бизнесмен Дмитрий Ганженко, другим – его товарищ, бывший участковый Максим Маслаков.

Прежде чем погрузиться в молоко, они сняли с себя всю одежду. Видео попало в сеть.

Один из мужчин на кадрах отмечает, что съемки проходят в 2023 году, поэтому самое время "омолодиться". Подперев палкой крышку от бочки и поставив на борт начатую бутылку виски, мужчины залезли в чан.

Видео дня

Стало известно, что "процедуру омоложения" мужчины устроили на хуторе Костыловка. Предприятие, где проходила "спа-процедура", занимается производством молока.

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Председатель комитета по информационной политике госдумы рф Александр Хинштейн уже обратился к руководству Роспотребнадзора с просьбой проверить информацию. Говорит, молоко уже могло оказаться на прилавках.

Сами ценители молочной ванны утверждают, что они просто залили в бак около полутора тонн воды и бросили туда сухое молоко. После этого его якобы вылили. Видео они сняли "для личного пользования".

Фермеру и бывшему участковому, принимавшим молочные ванны, пришлось извиняться перед жителями сельского поселения за свое поведение. Они уверяют, что это было просроченное сухое молоко – забросили в чан три мешка, чтобы "посмотреть, что будет".

Ранее в 2014 году подобный случай произошел на россии в Омске – на предприятии по выпуску сыра четверо работников этой организации купались в резервуаре с молоком, предназначенным для производства сыра "Косичка".

Отойдя от темы лишенных ума россиян, предлагаем посмотреть видео, как пилоту удалось посадить самолет, после того, как огромная птица разбила ему лобовое стекло.

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