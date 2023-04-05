У Києві на Троєщині собаки напали на бобра: подробиці та фото

У Центр порятунку диких тварин доставили травмованого бобра. Тварину знайшов киянин 3 квітня на своєму приватному подвір'ї на Троєщині.

Собаки неочікувано напали на нього. Власник будинку відігнав їх, відгородив бобра від них і викликав Kyiv Animal Rescue Group, щоб врятувати тварину.

Читайте також: У Києві знайшли змію у пральній машині

Команда відразу ж повезла бобра на водойму, щоб його випустити, проте тварина не хотіла йти. Як з'ясувалося, вона була травмована, тому її доставили до Центру порятунку диких тварин.

"У нього травми на животі, на ласті та на хвості", – повідомила очільниця Центру Наталія Попова.

Відео дня

Ветеринар вже оглянув тварину. Рани промили й обробили – вони не глибокі, тому накладати шви не довелося. Команда сподівається, що бобер скоро одужає та зможе повернутися до своєї водойми.

Раніше у Києві на Позняках бачили величезну змію, яка перелякала жителів. Пізніше повідомили, що пітон, який жив у під'їзді багатоповерхівки, був знайденим вже мертвим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!