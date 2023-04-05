В Киеве на Троещине собаки напали на бобра: подробности и фото

В Центр спасения диких животных доставили травмированного бобра. Животное нашел киевлянин 3 апреля в своем частном дворе на Троещине.

Собаки неожиданно напали на него. Владелец дома отогнал их, оградил бобра от них и вызвал Kyiv Animal Rescue Group, чтобы спасти животное.

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Команда сразу же повезла бобра на водоем, чтобы его выпустить, однако животное не хотело уходить. Как выяснилось, она была травмирована, поэтому ее доставили в Центр спасения диких животных.

" У него травмы на животе, на ласте и хвосте", - сообщила глава Центра Наталья Попова.

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Ветеринар осмотрел животное. Раны промыли и обработали – они не глубоки, потому накладывать швы не пришлось. Команда надеется, что бобер скоро поправится и сможет вернуться к своему водоему.

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