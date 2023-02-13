В Киеве спасатели достали из стиральной машины змею (фото)

В Киеве, в Дарницком районе по проспекту Бажана, в одной из квартир в стиральной машине обнаружили змею. Каким образом пресмыкающийся оказался внутри конструкции стиральной машинки – неизвестно. Пока змеи ничего не угрожает.

Команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group в период с 21 по 31 января выполнила 26 выездов по спасению животных в чрезвычайных ситуациях и спасли 49 животных.

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"На проспекте Бажана из стиральной машинки деблокирована змея, которая неизвестным образом оказалась в квартире", – говорится в сообщении.

Спасатели разобрали стиральную машину и вытащили небольшую змею. Дальнейшей судьбой животного пока будут заниматься они. Обращался ли кто-нибудь по поводу исчезновения змеи, не сообщалось.

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Ее вид не уточнили, но пользователи в комментариях считают, что это маисовый полоз, или как его еще называют, пятнистый лазящий полоз, или красная крысиная змея (Pantherophis guttatus). Рептилия проживает в Северной Америке и является популярным экземпляром в частных коллекциях владельцев террариумов.

Этот вид полозьев абсолютно безопасен, даже если его удастся спровоцировать на укус. Он не несет опасности для здоровья людям и домашним животным, кроме крыс и мышей.

Большинство рептилий не испытывают привязанности к людям и немногие из них становятся ручными. Люди не занимались выведением домашних ползучих, специально формируя их характер. Маисовый ползун, которого поколениями культивируют в неволе, носит довольно мягкий характер.

Ранее в Киеве на Позняках уже видели огромную змею, которая испугала жителей. Позже сообщили, что питон, живший в подъезде многоэтажки, был найден уже мертвым.

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