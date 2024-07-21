У Києві обірвався трос атракціону через Дніпро: що відомо

У Києві обірвався трос атракціону через Дніпро. Рятувальники шукають чоловіка, який упав у воду разом із тросом.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-офіцер ДСНС Києва Павло Петров.

У ДСНС Києва виданню підтвердили - нещасний випадок справді стався. На місці працюють спеціалісти.

"П'ять водолазів, а також на катері, обстежують акваторію води, де, ймовірно, він впав. Шукаємо", - сказав прес-офіцер ДСНС столиці.

Близько години тому у соцмережах почали з'являтися відео, де очевидці стверджували, що на канатній дорозі у Києві обірвався трос та впав у воду.

За їхніми словами, разом із тросом у воду впав і чоловік. Обрив стався просто під час спуску. Пізніше трос із води вдалося витягнути, але без людини.

Згодом за даними джерел РБК-України, стало відомо, що в результаті обриву троса на атракціоні в Києві загинув хлопець 2004 року народження. Відразу після інциденту на місце прибули правоохоронці та водолази, однак тіло загиблого досі не знайшли.

За попередньою інформацією, коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив троса, в результаті чого він впав у воду.

Це підтвердили у Нацполіції. Пошуки хлопця досі тривають.

"Інформація про нещасний випадок, який трапився на атракціоні, що пролягає через річку Дніпро, надійшла до поліції Києва близько 14-00. За наявною інформацією, під час спуску людина, яка перебувала на даному атракціоні упала в воду", – уточнили у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями ККУ: порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей та службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Наразі всі обставини встановлюються.

Нагадаємо, в Києві працює безкоштовний центр відновлення дітей у воєнний час.

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