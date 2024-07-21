В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр: что известно

В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр. Спасатели ищут мужчину, упавшего в воду вместе с тросом.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер ГСЧС Киева Павел Петров.

В ГСЧС Киева изданию подтвердили – несчастный случай действительно произошел. На месте работают специалисты.

"Пять водолазов, а также на катере, обследуют акваторию воды, где, вероятно, он упал. Ищем", - сказал пресс-офицер ГСЧС столицы.

Около часа назад в соцсетях начали появляться видео, где очевидцы утверждали, что на канатной дороге в Киеве оборвался трос и упал в воду.

По их словам, вместе с тросом в воду упал и мужчина. Обрыв произошел прямо во время спуска. Позже трос из воды удалось вытащить, но без человека.

Впоследствии, по данным источников РБК-Украины, стало известно, что в результате обрыва троса на аттракционе в Киеве погиб парень 2004 года рождения. Сразу после инцидента на место прибыли правоохранители и водолазы, однако тело погибшего до сих пор не нашли.

По предварительной информации, когда парень совершал спуск по канатной дороге и доехал до середины реки Днепр произошел обрыв троса, в результате чего он упал в воду.

Это подтвердили в Нацполиции. Поиски парня до сих пор продолжаются.

"Информация о несчастном случае, который произошел на аттракционе, пролегающем через реку Днепр, поступила в полицию Киева около 14-00. По имеющейся информации, во время спуска находившийся на данном аттракционе человек упал в воду", – уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное производство по двум статьям УКУ: нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей и служебную халатность, повлекшую гибель человека.

Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Киеве работает бесплатный центр восстановления детей в военное время.

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