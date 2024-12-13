У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на дорозі ожеледиця
У п’ятницю, 13 грудня, у Києві прогнозують ожеледицю на дорогах та сильні пориви вітру. Синоптики прогнозують у столиці хмарну погоду з проясненнями.
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг через ожеледицю. Пце повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.
Через несприятливі погодні умови оголошено жовтий рівень небезпеки.
КМВА закликає жителів столиці дотримуватися заходів безпеки:
- Не залишати автомобілі під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж через ризик їхнього падіння.
- Закривати вікна, двері та горища у будинках.
- Прибрати незакріплені предмети з балконів і лоджій, щоб уникнути їхнього падіння через сильний вітер.
Мешканців столиці просять бути обережними, плануючи пересування містом, та уважно стежити за оновленнями прогнозу погоди.
Нагадаємо, ми вже писали, коли чекати похолодання в Україні.
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