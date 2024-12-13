У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на дорозі ожеледиця

У п’ятницю, 13 грудня, у Києві прогнозують ожеледицю на дорогах та сильні пориви вітру. Синоптики прогнозують у столиці хмарну погоду з проясненнями.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг через ожеледицю. Пце повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Через несприятливі погодні умови оголошено жовтий рівень небезпеки.

КМВА закликає жителів столиці дотримуватися заходів безпеки:

Не залишати автомобілі під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж через ризик їхнього падіння.

Закривати вікна, двері та горища у будинках.

Прибрати незакріплені предмети з балконів і лоджій, щоб уникнути їхнього падіння через сильний вітер.

Мешканців столиці просять бути обережними, плануючи пересування містом, та уважно стежити за оновленнями прогнозу погоди.

Нагадаємо, ми вже писали, коли чекати похолодання в Україні.

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