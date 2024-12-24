У Києві суттєво змінилася вартість нерухомості: скільки тепер коштують квартири

У Києві суттєво піднялися ціни на новобудови. За пів року вартість житла на первинному ринку зросла на 5,62%, що становить майже 3 000 грн за квадратний метр, і тепер у середньому сягає 53 075 грн. За рік ціни підвищилися на 25,52%, або майже на 11 000 грн.

Протягом місяця ціни піднялися більш ніж на 1 000 грн, що становить 2,12%. Про це повідомляє M2bomber.

Згідно з даними аналітиків, забудовники найчастіше встановлюють ціну за квадратний метр на рівні 22 400 грн, що становить 7,8% усіх оголошень про продаж нерухомості.

Також поширеною є ціна 25 200 грн, яка трапляється у 7,2% випадків. Крім того, 19 600 грн зустрічається у 6,7% пропозицій.

В столиці помітно подорожчпли квартирив новобудовах. Джерело: M2bomber

Вартість квартир по районам Києва

За інформацією аналітиків, у різних районах Києва ціна за квадратний метр варіюється від 39 650 до 111 450 грн. Таким чином, різниця між максимальною та мінімальною вартістю становить 58 354 грн, що дозволяє придбати близько трьох квадратних метрів у найдешевшому районі за ціну одного в найдорожчому.

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Найнижча середня вартість квадратного метра зафіксована в Дарницькому районі й становить приблизно 39 650 грн. Наступними йдуть:

Деснянський – 40 050 грн;

Солом'янський – 43 350 грн;

Святошинський – 45 000 грн.

Дніпровський район належить до середнього цінового сегмента, де середня вартість житла становить 47 500 грн за квадратний метр. Окрім цього:

Оболонський район – 50 000 грн;

Голосіївський – 53 050 грн;

Подільський – 56 850 грн.

За даними аналітиків, найдорожче житло пропонують у Печерському районі, де середня вартість квадратного метра сягає 111 450 грн.

Також високі ціни спостерігаються в Шевченківському районі, де квадратний метр коштує в середньому 68 250 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що оренда житла у Києві б'є рекорди.

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