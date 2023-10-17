У Києві в деяких домівках почали вмикати опалення: Кличко відповів коли тепло дадуть усім
Віталій Кличко, мер Києва, повідомив, що в понеділок, 16 жовтня, розпочинається процес підключення житлових будинків до централізованої системи теплопостачання у столиці. Відзначимо, що для запуску опалювального сезону потрібно декілька днів.
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Висловлюючи свою думку, Кличко наголосив у своєму Telegram-каналі на обґрунтованості рішення розпочати опалювальний сезон через погіршення погодних умов. Зниження температури повітря призводить до того, що кияни починають активно використовувати електричні опалювальні прилади, що, в свою чергу, може призвести до перевантаження системи електропостачання.
"Усі служби Києва, відповідальні за запуск та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі з метою надання киянам необхідних сервісів", – підкреслив мер Києва.
Кличко додав, що для підключення до централізованої системи теплопостачання Києва знадобиться кілька днів. Важливо відзначити, що опалювальний сезон в Україні розпочався 12 жовтня.
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