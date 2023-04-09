У Китаї чоловіка засудили за те, що він налякав до смерті понад тисячу курей

У Китаї суд арештував чоловіка, який налякав до смерті понад тисячу сусідських курей. Зловмисник зробив це з метою помститися сусіду.

Окрім штрафу злочинцю також присудили шість місяців ув'язнення з роком випробувального терміну. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у квітні 2022 року чоловік на прізвище Чжун без дозволу вирубав дерева чоловіка на прізвище Гу. З метою помсти Гу неодноразово вдирався на ферму Чжуна вночі.

Читайте також: У Сінгапурі чоловік подав до суду на подругу та вимагає $3 млн, тому що вона відмовила йому у стосунках

Відео дня

Що саме хотів зробити злочинець невідомо. Втім, він користувався ліхтариком, який викликав паніку серед тварин на фермі.

Таким чином під час першого проникнення Гу на ферму, близько 500 курей загинули у тісняві, намагаючись збитися у купу.

Уточнюється, що китайця тоді затримали. Його змусили заплатити штраф у розмірі 3000 юанів, що еквівалентно 436 доларам.

Читайте також: В Іспанії чоловік переміг у суді в позові за право ходити голяка на вулиці

Втім, це не спинило Гу, тому він вдруге вдерся на сусідську ферму. Внаслідок цього загинули ще 640 птахів.

Суд постановив, що зловмисник навмисно завдав збитків Чжуну і оцінив 1100 мертвих курей в 13840 юанів (2015 доларів).

Нагадаємо, у Грузії суд виправдав водія таксі, який кинув двох російських туристів на Гомборському перевалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !