В Китае мужчину осудили за то, что он испугал насмерть более тысячи кур

В Китае суд арестовал мужчину, испугавшего до смерти более тысячи соседских кур. Злоумышленник сделал это с целью отомстить соседу.

Кроме штрафа преступнику также присудили шесть месяцев заключения с годом испытательного срока. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в апреле 2022 года мужчина по фамилии Чжун без разрешения вырубил деревья мужчины по фамилии Гу. С целью мести Гу неоднократно врывался на ферму Чжуна ночью.

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Что хотел сделать преступник неизвестно. Впрочем, он пользовался фонариком, вызывавшим панику среди животных на ферме.

Таким образом, во время первого проникновения Гу на ферму, около 500 кур погибли в тесноте, пытаясь сбиться в кучу.

Уточняется, что тогда китайца задержали. Его заставили заплатить штраф в размере 3000 юаней, что эквивалентно 436 долларам.

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Впрочем, это не остановило Гу, поэтому он вторично ворвался на соседскую ферму. В результате погибли еще 640 птиц.

Суд постановил, что злоумышленник намеренно нанес ущерб Чжуну и оценил 1100 мертвых кур в 13840 юаней (2015 долларов).

Напомним, в Грузии суд оправдал водителя такси, бросившего двух российских туристов на Гомборском перевале.

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