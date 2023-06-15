У Китаї знайшли гробницю жорстокого імператора Лю Чжи: мав гарем з 5000 наложниць

Під час археологічних робіт на території міста Лоян в Китаї, був виявлений мавзолей, який належав імператору Лю Чжі, який правив у 146-168 рр. н.е. Наскільки відомо науковцям, мавзолей для імператора побудував його наступник Лю Хун.

Про це пише Live Science.

"Разом із попередніми документами про місцезнаходження гробниці імператора, це відкриття дає нам майже повну впевненість у тому, що це гробниця імператора Лю Чжі", – заявив Ван Сяньці, молодший науковий співробітник Інституту культурних реліквій та археології міста Лоян, який веде розкопки у мавзолеї.

Імператор Лю Чжі був дуже жорстоким: в період його правління нерідко відбувався голод, та, як наслідок, числені повстання, які він придушував кривавими чистками, які стосувались не лише простого народу, але й чиновників. Вбито було навіть його наближеного великого чиновника Лян Цзі, який допоміг Лю Чжі прийти до влади. Сім’ю Лян Цзі також вбили.

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Але жорстокість імператора ніяк не відобразилась на розвитку країни. Люди почали масово жалітись на нього.

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Крім жорстокості імператора прославила також любов до жінок: держава утримувала гарем, який налічував 5 тис. наложниць та незліченну кількість їх слуг та супроводжуючих. Державну скарбницю поповнювали за рахунок простого населенням яке сплачувало величезні податки та жило у бідності.

Лю Чжі помер у січні 168 року. На момент смерті йому було 36 років. Що стало причиною смерті невідомо, але історичні записи не повідомляють про його вбивство.

Знахідка археологів є дуже важливою для вивчення планування гробниці та системи поховання імператорів династії Східна Хань.

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