В Китае нашли гробницу жестокого императора Лю Чжи: имел гарем из 5000 наложниц

Во время археологических работ на территории города Лоян в Китае был обнаружен мавзолей, принадлежавший императору Лю Чжи, правившему в 146-168 гг. н.э. Как известно ученым, мавзолей для императора построил его преемник Лю Хун.

Об этом пишет Live Science.

"Вместе с предварительными документами о местонахождении гробницы императора, это открытие дает нам почти полную уверенность в том, что это гробница императора Лю Чжи", – заявил Ван Сяньци, младший научный сотрудник Института культурных реликвий и археологии города Лоян, ведущий раскопки в мавзолее.

Император Лю Чжи был очень жесток: в период его правления нередко происходил голод, и, как следствие, многочисленные восстания, которые он подавлял кровавыми чистками, которые касались не только простого народа, но и чиновников. Убит был даже его приближенный великий чиновник Лян Цзи, который помог Лю Чжи прийти к власти. Семью Лян Цзи также убили.

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Но жестокость императора никак не отразилась на развитии страны. Люди начали массово жаловаться на него.

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Кроме жестокости императора прославила также любовь к женщинам: государство содержало гарем, насчитывавший 5 тыс. наложниц и бесчисленное количество их слуг и сопровождающих. Государственную казну пополняли за счет простого населением, которое платило огромные налоги и жило в бедности.

Лю Чжи скончался в январе 168 года. К моменту смерти ему было 36 лет. Что явилось причиной смерти неизвестно, но исторические записи не сообщают о его убийстве.

Находка археологов очень важна для изучения планирования гробницы и системы захоронения императоров династии Восточная Хань.

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