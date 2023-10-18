Наприкінці тижня очікується магнітна буря: як вберегтися

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних. У кінці жовтня доведеться пережити ще дві магнітні бурі, й одна з них буде потужною.

Магнітні бурі - це геофізичні явища, які виникають внаслідок взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер - це потік заряджених частинок, які Сонце викидає в космоспід час сонячних спалахів і сонячних викидів маси (CME). Ці частинки містять в основному протони та електрони.

Коли сонячний вітер взаємодіє з магнітосферою Землі, це може призвести до різних ефектів, включаючи магнітні бурі.

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За даними метеорологів 23-26 жовтня очікується слабка магнітна буря, а з 29 по 30 — магнітна буря середньої інтенсивності.

Магнітні бурі можуть впливати на метеочутливих людей. Вважається, що метеозалежність, яка включає метеочутливість, може бути пов'язана зі змінами погоди, включаючи підвищення сонячної активності, яка супроводжує магнітні бурі.

Симптоми при геомагнітних коливаннях:

Головні болі та мігрені

Аритмія

Понижений чи підвищений артеріальний тиск

Зміни настрою і порушення сну

Загострення супутніх станів

Загальний дискомфорт

Важливо відзначити, що реакція на магнітні бурі може бути індивідуальною, і не всі метеочутливі люди відчувають схожі симптоми або відчуття. Більшість наукових досліджень засвідчують слабкий або незначний зв'язок між магнітними бурями та фізичними симптомами.

Якщо ви відчуваєте нездужання через магнітні бурі, рекомендовано звертатися до лікаря для отримання конкретних порад щодо лікування.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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