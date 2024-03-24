У Криму уражено великі десантні кораблі росіян ''Ямал'' та ''Азов'', центр зв'язку та декілька обʼєктів ЧФ рф

У Криму під час нічної атаки 24 березня Сили оборони України уразили російські великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов".

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Також атаковано вузол зв’язку й декілька об’єктів інфраструктури рф. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури чф ф в тимчасово окупованому Севастополі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму в ніч на 24 березня повідомлялося про понад 20 вибухів у різних частинах півострова.

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