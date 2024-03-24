У Криму Сили оборони атакували військову частину окупантів та нафтобазу у Гвардійському (фото та відео)

У ніч на неділю, 24 березня, в тимчасово окупованому Криму пролунало понад два десятки вибухів. Стало відомо, що Сили оборони атакували військову частину російських бойовиків у Севастополі та нафтобазу біля селища Гвардійське.

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Як повідомив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук, по військових цілях у Криму працювали українські льотчики та моряки.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу!Крим - НАШ!", – написав він у Телеграм-каналі.

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Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що це була "наймасованіша атака за останній час".

"Наші військові відбили атаку на Севастополь", – заявив він. Хоча фото та відео, які публікували мешканці Криму, свідчать, що в Криму вночі були "прильоти".

Зокрема, зафіксовано "приліт" у Севастополі по будівлях колишнього штабу ВМС рф на вул. Руднєва. Там розміщувалася військова частина. Окрім будівель були пошкоджені й автівки російських інтервентів.

Під ранок 24 березня стало відомо, що у селищі Гвардійське поблизу Сімферополя в Криму була атакована нафтобаза.

"У Гвардійському влучили в нафтобазу і вона сильно горить", – пише телеграм-канал "Крымский ветер".

Очевидці повідомили й про пожежу у Симферополі в районі аеропорту, та про потужний вибух в районі Балаклави.

В окупованому Севастополі, за даними OSINTtechnical, пошкоджений головний центр звʼязку Чорноморського флоту рф. Там розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ.

Нагадаємо, 22 березня росія здійснила масований обстріл України. Окупанти вдарили по ДніпроГЕСу у Запоріжжі під час атаки.

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