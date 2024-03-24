В Крыму Силы обороны атаковали военную часть оккупантов и нефтебазу в Гвардейском (фото и видео)

В ночь на воскресенье, 24 марта, во временно оккупированном Крыму раздалось более двух десятков взрывов. Стало известно, что Силы обороны атаковали воинскую часть российских боевиков в Севастополе и нефтебазу у поселка Гвардейское.

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Как сообщил командующий Воздушными Силами Украины Николай Олещук, по военным целям в Крыму работали украинские летчики и моряки.

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу!Крым - НАШ!", — написал он в Телеграм-канале.

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Между тем, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что это была "самая массированная атака за последнее время".

"Наши военные отразили атаку на Севастополь", – заявил он. Хотя фото и видео, которые публиковали жители Крыма, свидетельствуют о том, что в Крыму ночью были "прилеты".

В частности, зафиксирован "прилет" в Севастополе по зданиям бывшего штаба ВМС России на ул. Руднева. Там размещалась военная часть. Кроме зданий были повреждены и авто российских интервентов.

К утру 24 марта стало известно, что в поселке Гвардейское вблизи Симферополя в Крыму была атакована нефтебаза.

"В Гвардейском попали в нефтебазу и она сильно горит", – пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

Очевидцы сообщили и о пожаре в Симферополе в районе аэропорта и о мощном взрыве в районе Балаклавы.

В оккупированном Севастополе, по данным OSINTtechnical, поврежден главный центр связи Черноморского флота РФ. Там расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ.

Напомним, 22 марта россия совершила массированный обстрел Украины. Оккупанты ударили по ДнепроГЭС в Запорожье во время атаки.

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