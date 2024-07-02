У Криму росія знищила античний Херсонес та викрала артефакти
Російські окупанти завдали непоправної шкоди світовій культурній спадщині, знищивши античний Херсонес – місто-музей, яке протягом століть вважалося одним із найважливіших археологічних пам'яток України.
За інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, окупанти не лише зруйнували стародавнє місто, але й викрали з нього численні артефакти, включаючи фрески, посуд, предмети побуту та ікони, повідомляє пресслужба парламенту України.
"Це не просто варварський акт руйнування, це свідоме знищення нашої історії та ідентичності", - заявила Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
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"Росія не лише грабує та руйнує, вона привласнює нашу культурну спадщину, видаючи її за свою", - додала вона.
Крім руйнування самого Херсонеса, окупанти збудували на його місці "імперський театр". Це черговий приклад зневаги Росії до міжнародного права та норм, що регулюють поводження з культурними цінностями під час збройних конфліктів.
Україна закликає світову спільноту засудити злочини Росії проти культурної спадщини та вжити заходів для захисту українських пам'яток від подальшого руйнування.
"Світ має знати правду про те, що робить Росія в Україні", - наголошує Євгенія Кравчук. "Ми боремося не лише за свою свободу, але й за збереження нашої культурної спадщини для майбутніх поколінь".
Україна вже вжила низку кроків для захисту своїх культурних цінностей, звернувшись до Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини.
"Ми віримо, що справедливість буде відновлена, і всі вкрадені артефакти повернуться до України", - підкреслила Євгенія Кравчук.
Раніше вчені довели, що скіфські воїни робили сагайдаки з людської шкіри.
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