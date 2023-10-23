У Мадриді знайшли вивезені з України прикраси скіфської доби на 60 мільйонів євро (фото та відео)

В Іспанії співробітники Нацполіції у спільній операції з СБУ в Мадриді вилучили золоті прикраси "значної історичної та економічної цінності", вартість яких перевищує 60 мільйонів євро. Також було вилучено 10 історичних золотих монет.

Як повідомляє Crónica Balear, затримано трьох громадян Іспанії та двох громадян України, які створили злочинну мережу, діяльність якої була направлена на незаконний обіг культурних цінностей з України.

Зазначається, що ці прикраси були викрадені та незаконно вивезені з України. Їх намагалися продати в Мадриді.

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У розслідуванні співпрацювали офіс аташе з питань внутрішніх справ Болгарії, України, Албанії, Північної Македонії та Кіпру, а також відділ міжнародного співробітництва.

Як повідомили в Нацполіції Іспанії, перші розслідування почалися, коли агенти дізналися, що серію золотих прикрас, які мають велику історичну та економічну цінність з України, продає громадянин України, який проживає в Мадриді.

Ці предмети були включені до капіталу різних комерційних компаній, створених спеціально, щоб надати їм юридичного вигляду та таким чином полегшити їх продаж групою інвесторів.

Для з’ясування походження виробів до них додали документи українською, англійською та іспанською мовами, які підтверджують їхню приналежність Українській Православній Церкві. При цьому злочинне угруповання передали майно та можливість розпоряджатися ним православному священнику, який живе в Мадриді.

Коли іспанські експерти з культурних цінностей підготували звіти та провели оцінку коштовностей, то вартість прикрас досягла понад 60 мільйонів євро.

Зокрема. зловмисники намагалися продати золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді. Після цього поліція з'ясувала, що серед предметів, які досліджують експерти з культурних цінностей, є й інші предмети з подібними характеристиками.

Слідчі з'ясували, що ці прикраси демонстрували на виставці, яка проходила в одному з музеїв у Києві з 2009 по 2013 роки. Після експонування коштовності опинилися у православного священника, який за допомогою посередників сфальсифікував документи та отримав право власності на них. Ці ювелірні вироби незаконно вивезли з України до травня 2016 року.

Фахівці зауважили, що ці прикраси та монети належать до греко-скіфської культури. Вони були виготовлені у VIII-IV століттях до нашої ери.

Нагадаємо, Верховний суд Нідерландів 9 червня підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама від жовтня 2021 щодо Скіфського золота. Його повернуть Україні.

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