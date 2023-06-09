Скіфське золото повернуть Україні: суд у Нідерландах ухвалив остаточне рішення

Верховний суд Нідерландів сьогодні, 9 червня, підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама від жовтня 2021 щодо Скіфського золота. Його повернуть Україні.

У суді нагадали, що справа стосувалася повернення археологічних об'єктів та музейних експонатів, які Музей Алларда Пірсона в Амстердамі отримав в оренду від Кримських музеїв для експозиції з лютого до серпня 2014 року. Але після початку експозиції росія окупувала Крим і спробувала через окупаційну владу музеїв Криму повернути ці скарби на півострів.

Хоча договір про оренду експонатів передбачав дозвіл Міністерства культури України та враховував українське законодавство.

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Рішення Апеляційного суду було ще 2021 року, але окупаційна влада від імені музеїв Криму подала касаційну скаргу до Верховного суду. Тепер Верховний суд виніс своє рішення й тепер судова тяганина завершилася – музей Алларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму.

Загалом у колекції 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже 1,5 мільйона євро.

Довідково: Скіфське золото - це колективна назва для золотих виробів, що належали давнім скіфам, іраномовному народу, який мешкав в Скіфії - на території сучасної України та сусідніх регіонах, приблизно з IX по III століття до н.е. Скіфи славилися своїми вправно виготовленими золотими прикрасами та виробами мистецтва.

Скіфське золото має свої особливі риси стилю та дизайну. Воно містить різноманітні прикраси, такі як сережки, намиста, браслети, каблучки та навіть корони. Часто зустрічаються вироби із зображенням тваринного світу. Геометричні візерунки та абстрактні орнаменти також були популярними у скіфському мистецтві.

Золоті вироби скіфів мали не тільки естетичне значення, але і функціональне. Вони використовувалися як прикраси для тіла, були символами соціального статусу та важливими предметами релігійного культу. Скіфи вірили в життя після смерті, тому багато золотих виробів було поховано разом з померлими, археологи знаходять їх у скіфських курганах.

Велика кількість скіфського золота була знайдена на території України під час археологічних розкопок. Ці знахідки свідчать про багатство та високий рівень розвитку скіфської цивілізації.

Нагадаємо, виставка "Крим. Золотий острів у Чорному морі" проходила в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі з 7 лютого по 31 серпня 2014 року і складалася з експонатів чотирьох кримських музеїв та одного київського. Після закінчення виставки "скіфське золото" стало предметом суперечок між Україною та рф. У грудні 2016 року окружний суд Амстердама прийняв бік української сторони та відмовився повертати експонати до Криму. Росія не погодилася з цим рішенням та у січні 2017 року подала апеляцію.

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