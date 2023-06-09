Скифское золото вернут Украине: суд в Нидерландах принял окончательное решение

Верховный суд Нидерландов сегодня, 9 июня, подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама от октября 2021 года по Скифскому золоту. Его вернут Украине.

В суде напомнили, что дело касалось возвращения археологических объектов и музейных экспонатов, которые Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил в аренду от Крымских музеев для экспозиции с февраля по август 2014 года. Но после начала экспозиции россия оккупировала Крым и попыталась через оккупационные власти музеев Крыма вернуть эти сокровища на полуостров.

Хотя договор об аренде экспонатов предусматривал разрешение Министерства культуры Украины и учитывал законодательство Украины.

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Решение Апелляционного суда было еще в 2021 году, но оккупационные власти от имени музеев Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд. Теперь Верховный суд вынес свое решение и теперь судебная волокита завершилась – музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать ценности искусства государству Украины, а не музеям Крыма.

Всего в коллекции 565 музейных предметов и 2111 единиц хранения, общая стоимость которых составляет почти 1,5 миллиона евро.

Скифское золото – это коллективное название для золотых изделий, принадлежавших древним скифам, ираноязычному народу, проживавшему в Скифии – на территории современной Украины и соседних регионах, примерно с IX по III век до н.э. Скифы славились своими умело изготовленными золотыми украшениями и изделиями искусства.

Скифское золото имеет свои особенности стиля и дизайна. Оно содержит различные украшения, такие как серьги, бусы, браслеты, кольца и даже короны. Часто встречаются изделия с изображением животного мира. Геометрические узоры и абстрактные орнаменты также были популярны в скифском искусстве.

Золотые изделия скифов имели не только лишь эстетическое значение, да и многофункциональное. Они использовались как украшения для тела, являлись символами социального статуса и важными предметами религиозного культа. Скифы верили в жизнь после смерти, поэтому многие золотые изделия были похоронены вместе с умершими, археологи находят их в скифских курганах.

Большое количество скифского золота было найдено на территории Украины во время археологических раскопок. Эти находки свидетельствуют о богатстве и высоком уровне развития скифской цивилизации.

Напомним, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года и состояла из экспонатов четырех крымских музеев и одного киевского. После окончания выставки "скифское золото" стало предметом споров между Украиной и рф. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама принял сторону украинской стороны и отказался возвращать экспонаты в Крым. Россия не согласилась с этим решением и в январе 2017 года подала апелляцию.

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