У Курській області рф 'демонтовано' місця зберігання техніки та боєприпасів окупантів (відео)

Підрозділ безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Павук" 160 ОБ ТрО підірвав склади росіян, де вони зберігали свою військову техніку. Ураження цілі сталося на території росії, в Курській області.

У Телеграм-каналі підрозділу опубліковане відповідне відео. На ньому можна побачити підрив складів ворога дронами. Після вибуху в небо здійнявся величезний чорний стовп диму.

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Військовий блогер "Пан Пачковський" в соціальній мережі "Х" повідомив, що було атаковано склади з аміачними добривами у Курській області РФ, де російські загарбники зберігали військову техніку та боєприпаси.

"На складах з аміачними добривами в агрохолдингу Псільське в Курській області російська армія зберігала боєприпаси та військову техніку", – повідомив він.

Додамо, офіс агрохолдингу "Псельське" знаходиться в райцентрі Біла Курської області рф, що за 23 кілометри до державного кордону.

Нагадаємо, на росії знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА.

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