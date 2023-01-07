На Луганщині партизани підірвали залізницю, якою окупанти возили військову техніку (відео)

На Луганщині партизани неподалік міста Щастя підірвали залізничне полотно. Цією колією російські окупанти перевозили військову техніку та особовий склад.

Залізницю підірвали напередодні, 6 січня. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення "м. Луганськ – с. Лантратівка", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти також використовували залізничне сполучення для перевезення БК. Водночас у зворотному напрямку вони вивозили на територію рф українське зерно.

Відео дня

Зокрема, росЗМІ зізнавалися, що викрали понад 1000 тонн зерна зі Старобільського елеватора.

На відео можна побачити ділянку залізниці та саморобний вибуховий апарат. Голос за кадром промовляє: "За вільний Луганськ".

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що трапиться у випадку підриву російськими окупантами дамби на Сватівському водосховищі у Луганській області.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!