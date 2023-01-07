В Луганской области партизаны взорвали железную дорогу, по которой оккупанты возили военную технику (видео)

В Луганской области партизаны недалеко от города Счастья взорвали железнодорожное полотно. Этим путем российские оккупанты перевозили военную технику и личный состав.

Железную дорогу взорвали накануне, 6 января. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения" г.Н. Луганск – с. Лантратовка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты также использовали железнодорожное сообщение для перевозки БК. В то же время в обратном направлении они вывозили на территорию России украинское зерно.

Видео дня

В частности, росСМИ признавались, что похитили более 1000 тонн зерна из Старобельского элеватора.

На видео можно увидеть участок железной дороги и самодельный взрывной аппарат. Голос за кадром произносит: "За свободный Луганск".

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что случится в случае подрыва российскими оккупантами дамбы на Сватовском водохранилище в Луганской области.

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