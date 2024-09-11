У Маріуполі пролунала низка вибухів: попередньо – влучання у бази окупантів

У ніч на 11 вересня в тимчасово окупованому Маріуполі та його околицях прогриміли потужні вибухи. За даними місцевого опору, було завдано прицільних ударів по об’єктах російських окупантів.

Як повідомляє рух опору "Маріуполь.Спротив", вибухи лунали в різних районах міста, зокрема, в Мелекіне, де було знищено склад боєприпасів та базу окупантів поблизу АЗС. Також постраждала інфраструктура росіян у районі Другого спуску Мелекіне.

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Мелекіне і Маріуполь на карті. Джерело: google.com/maps

"Попередньо, в пансіонаті "Світлана" також було зафіксовано прильоти, але ця інформація ще уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Окупанти, відчуваючи загрозу, активізували роботу своїх систем протиповітряної оборони. Звуки вибухів та роботу ППО було чути в Мангушському, Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста.

Нагадаємо, Маріуполь залишається одним з ключових логістичних вузлів для російських окупантів на півдні України. Окупанти використовують місто як базу для зберігання зброї та техніки, а також для перекидання військ на інші ділянки фронту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Сили оборони України почали застосовувати інноваційну тактику у війні проти російських окупантів. Військові почали використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА) FPV, оснащені запалювальною сумішшю, які в народі отримали назву "дрони-дракони".

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