У Мінекономіки розповіли, скільки українців забронювали від призову через Дію

В Україні низка громадян може отримати бронювання від мобілізації. Зокрема, оформити бронь можна через застосунок Дія.

З моменту запуску електронного бронювання співробітників через застосунок Дія воно було використане для 76 тисяч співробітників. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко у своєму Facebook.

"Активно розвивається та електронне бронювання. На сьогодні через платформу Дія забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств та тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони", – зазначила вона.

Читайте також: Куди відправляють на службу колишніх обмежено придатних: перелік посад

Додамо, за перший тиждень роботи послуги, бронюванням скористалися 55 тисяч осіб. Найбільше чоловіків реєстрацію пройшли у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки навчають мобілізованих без досвіду військової служби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!