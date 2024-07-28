Куди відправляють на службу колишніх обмежено придатних: перелік посад

На початку травня в Україні вступив у дію закон, що скасовує статус "обмежено придатний до військової служби". Тепер такі особи проходять повторний медичний огляд і отримують новий висновок — "придатний" або "непридатний", залежно від стану їхнього здоров'я. Однак навіть ті, кого визнали придатними та мобілізували, мають певні обмеження й не можуть займати всі посади в ЗСУ.

Команда UAportal спільно з novyny.live розповідає, де проходитимуть службу чоловіки, які раніше вважалися обмежено придатними до військової служби.

Так, зміни внесені до Наказу Міністерства оборони №402, який встановлює критерії придатності та непридатності до служби. Рішення приймається з урахуванням стану здоров'я громадянина.

Обмежено придатні до військової служби раніше отримували цей статус з урахуванням:

віку;

обійманої посади;

військової спеціальності;

роботи, що фактично виконується;

пристосованості до роботи такого чоловіка.

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У деяких військових підрозділах, де необхідний високий рівень фізичної підготовки, такі особи не можуть служити. Зокрема, це стосується наступних родів військ і підрозділів:

десантно-штурмових військ;

морської піхоти;

плавскладу;

спецспоруд (за винятком підрозділів забезпечення).

На цей час придатних, які раніше мали статус "обмежено придатні", розділятимуть на чотири категорії, виходячи зі ступеня їхньої функціональності:

Придатні (повністю) — можуть служити у будь-якому підрозділі чи частині. Придатні для виконання специфічних завдань (наприклад, служба у частинах забезпечення тощо). Придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ЗВО). Придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ЗВО), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях.

Отже, мобілізовані особи, які мають деякі обмеження за станом здоров'я, все ж зможуть служити в армії, проте будуть призначені на посади, що не передбачають участі у бойових діях.

Слід підкреслити, що визначення місця служби буде здійснюватися не лише на підставі висновків військово-лікарської комісії, а й з урахуванням рішення атестаційної комісії. Остання враховуватиме не тільки фізичний стан особи, але і її професійні навички, освіту тощо. Наприклад, призначення на службу в ЗВО без наявності вищої освіти буде неможливим.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки навчають мобілізованих без досвіду військової служби.

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