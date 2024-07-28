Куда отправляют на службу бывших ограниченно годных: перечень должностей

В начале мая в Украине вступил в действие закон, отменяющий статус "ограниченно годный к военной службе". Теперь такие лица проходят повторный медицинский осмотр и получают новое заключение – "годен" или "непригоден", в зависимости от состояния их здоровья. Однако даже те, кого признали годными и мобилизовали, имеют определенные ограничения и не могут занимать все должности в ВСУ.

Команда UAportal совместно с novyny.live рассказывает, где будут проходить службу мужчины, которые ранее считались ограниченно годными к военной службе.

Так, изменения внесены в Приказ Министерства обороны №402, который устанавливает критерии годности и непригодности к службе. Решение принимается с учетом состояния здоровья гражданина.

Ограниченно годные к военной службе ранее получали этот статус с учетом:

возраста;

занимаемой должности;

военной специальности;

фактически выполняемой работы;

приспособленности к работе такого мужчины.

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В некоторых военных подразделениях, где необходим высокий уровень физической подготовки, такие люди не могут служить. В частности, это касается следующих родов войск и подразделений:

десантно-штурмовых войск;

морской пехоты;

плавсостава;

спецсооружений (за исключением подразделений обеспечения).

В настоящее время годных, которые ранее имели статус "ограниченно годные", будут разделять на четыре категории, исходя из степени их функциональности:

Пригодные (полностью) могут служить в любом подразделе или части. Подходят для выполнения специфических задач (например, служба в частях обеспечения и т.п.). Подходящие по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ЗВО). Пригодны для службы в высшем военном учебном заведении (ЗВО), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях.

Следовательно, мобилизованные лица, имеющие некоторые ограничения по состоянию здоровья, все же смогут служить в армии, однако будут назначены на должности, не предусматривающие участия в боевых действиях.

Следует подчеркнуть, что определение места службы будет осуществляться не только на основании выводов военно-врачебной комиссии, но и с учетом решения аттестационной комиссии. Последняя будет учитывать не только физическое состояние лица, но и его профессиональные навыки, образование и тому подобное. Например, назначение на службу в ЗВО без наличия высшего образования будет невозможным.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько обучают мобилизованным без опыта военной службы.

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