Чи можна проігнорувати повістку, вкинуту в поштову скриньку

Кабінет міністрів України ухвалив нові правила щодо надсилання повісток військовозобов'язаним громадянам, які передбачають їх відправку рекомендованими листами. Це рішення має підвищити точність та надійність процесу оповіщення, гарантуючи своєчасне отримання повісток.

Повістки формуватимуться за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, підписуватимуться електронним підписом керівника територіального центру комплектування та друкуватимуться на підприємствах Міністерства оборони або державних поліграфічних підприємствах, пише видання "Новини Pro".

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Новий механізм також передбачає можливість особистого вручення повісток, що підвищить ефективність оповіщення. Належне підтвердження отримання повістки буде фіксуватися у кілька способів: день отримання, відмова від отримання, або відмітка про відсутність особи за адресою.

День явки за викликом визначається не раніше ніж через 14 днів після надсилання повістки, а за ігнорування повістки передбачено штраф від 17 до 25 500 гривень.

Варто зауважити, що належним підтвердженням оповіщення вважається день отримання поштового відправлення особою, день проставлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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