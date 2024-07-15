У Міноборони пояснили, що буде з тим, хто не встигне до 16 липня поновити облікові дані

Згідно з роз'ясненням Міністерства оборони України, громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Це стосується всіх військовозобов'язаних, включаючи тих, хто перебуває на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також тих, хто знятий з обліку.

"Після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адміністративні правопорушення", - заявив полковник Марк Андрусяк, директор Департаменту кадрової політики Міноборони.

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Штрафи за несвоєчасне оновлення даних складають від 17 000 до 25 500 гривень.

"Громадяни зможуть оскаржити такі рішення у суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно", - додав Андрусяк.

Оновлення даних можна здійснити кількома способами:

Особисто звернувшись до ТЦК та СП.

Через портал державних послуг "Дія".

За допомогою мобільного застосунку "Дія".

Міноборони закликає всіх військовозобов'язаних оновити свої дані до 16 липня, щоб уникнути штрафних санкцій.

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