В Минобороны объяснили, что будет с тем, кто не успеет до 16 июля обновить учетные данные

Согласно разъяснению Министерства обороны Украины, граждане, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года, могут быть привлечены к административной ответственности.

Это касается всех военнообязанных, включая тех, кто состоит на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также тех, кто снят с учета.

"После 17 июля в отношении граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут открыты административные правонарушения", — заявил полковник Марк Андрусяк, директор Департамента кадровой политики Минобороны.

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Штрафы за несвоевременное обновление данных составляют от 17 000 до 25 500 гривен.

"Граждане смогут оспорить такие решения в суде, предоставляя подтверждающие документы, что действительно они не могли это сделать своевременно", — добавил Андрусяк.

Обновление данных можно осуществить несколькими способами:

Лично обратившись в ТЦК и СП.

Через портал государственных услуг "Дія".

С помощью мобильного приложения "Дія".

Минобороны призывает всех военнообязанных обновить свои данные до 16 июля во избежание штрафных санкций.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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