Що робити військовозобов‘язаному після отримання повістки поштою
З 16 липня 2024 року в Україні деякі військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки про мобілізацію поштою.
Як правильно діяти у цій ситуації?
Адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії Riyako&Partners роз'яснює, що чоловік, який отримав повістку поштою, має три варіанти:
- Підписати повістку та з'явитися з нею до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) протягом 14 днів.
- Підписати повістку та відправити її назад.
- Не підписувати повістку.
Важливо! Останні два варіанти не рекомендуються, адже ухилення від мобілізації карається згідно з чинним законодавством України.
Коли можна відмовитися від повістки поштою?
Відмовитися від повістки поштою можна лише у двох випадках:
- Повістка оформлена неправильно: не містить необхідних даних, підпису чи печатки керівника ТЦКСП.
- Повістка прийшла не як рекомендований лист: наприклад, її вручили разом з квитанцією на оплату комунальних послуг.
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У цих випадках:
Військовозобов'язаний має право відмовитися від отримання повістки на пошті. Відмова робиться у присутності працівника пошти, з обов'язковим складанням акту про повернення із зазначенням причини.
Пам'ятайте:
Не ігноруйте повістку, навіть якщо ви не згодні з мобілізацією. Зверніться за юридичною консультацією, якщо у вас виникли сумніви чи питання. Зберігайте спокій та дійте відповідно до закону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.
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