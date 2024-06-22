Что делать военнообязанному после получения повестки по почте

С 16 июля 2024 г. в Украине некоторые военнообязанные мужчины могут получать повестки о мобилизации по почте.

Как правильно поступать в этой ситуации?

Адвокат Катерина Анищенко из юридической компании Riyako&Partners разъясняет, что мужчина, получивший повестку по почте, имеет три варианта:

Подписать повестку и явиться с ней в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) в течение 14 дней. Подписать повестку и отправить ее обратно. Не подписывать повестку.

Важно! Последние два варианта не рекомендуются, ведь уклонение от мобилизации наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины.

Когда можно отказаться от повестки по почте?

Отказаться от повестки по почте можно только в двух случаях :

Повестка оформлена неправильно: не содержит необходимые данные, подписи или печати руководителя ТЦКСП.

не содержит необходимые данные, подписи или печати руководителя ТЦКСП. Повестка пришла не как заказное письмо: например, ее вручили вместе с квитанцией на оплату коммунальных услуг.

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В этих случаях:

Военнообязанный вправе отказаться от получения повестки на почте. Отказ делается в присутствии работника почты с обязательным составлением акта о возвращении с указанием причины.

Помните:

Не игнорируйте повестку, даже если вы не согласны с мобилизацией. Обратитесь за юридической консультацией, если у вас есть сомнения или вопросы. Сохраняйте спокойствие и действуйте в соответствии с законом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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