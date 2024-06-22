Что делать военнообязанному после получения повестки по почте
С 16 июля 2024 г. в Украине некоторые военнообязанные мужчины могут получать повестки о мобилизации по почте.
Как правильно поступать в этой ситуации?
Адвокат Катерина Анищенко из юридической компании Riyako&Partners разъясняет, что мужчина, получивший повестку по почте, имеет три варианта:
- Подписать повестку и явиться с ней в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) в течение 14 дней.
- Подписать повестку и отправить ее обратно.
- Не подписывать повестку.
Важно! Последние два варианта не рекомендуются, ведь уклонение от мобилизации наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины.
Когда можно отказаться от повестки по почте?
Отказаться от повестки по почте можно только в двух случаях :
- Повестка оформлена неправильно: не содержит необходимые данные, подписи или печати руководителя ТЦКСП.
- Повестка пришла не как заказное письмо: например, ее вручили вместе с квитанцией на оплату коммунальных услуг.
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В этих случаях:
Военнообязанный вправе отказаться от получения повестки на почте. Отказ делается в присутствии работника почты с обязательным составлением акта о возвращении с указанием причины.
Помните:
Не игнорируйте повестку, даже если вы не согласны с мобилизацией. Обратитесь за юридической консультацией, если у вас есть сомнения или вопросы. Сохраняйте спокойствие и действуйте в соответствии с законом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.
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