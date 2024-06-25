У Міноборони пояснили різницю між зняттям та виключенням з військового обліку
В умовах воєнного стану в Україні питання військового обліку набуло особливої актуальності. Важливо розуміти різницю між двома ключовими поняттями: зняттям з обліку та виключенням з нього. Про це пише ТСН.
Зняття з військового обліку:
- Передбачає тимчасове виключення військовозобов'язаного з обліку.
- Може бути застосовано до певних категорій громадян, наприклад, тих, що виїжджають за кордон на термін понад 3 місяці, або до осіб, які навчаються за кордоном.
- Після закінчення строку дії підстав для зняття з обліку, людина повинна повернутися на облік.
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Виключення з військового обліку:
- Є постійним та остаточним.
- Застосовується до осіб, які визнані непридатними до військової служби, навіть у воєнний час.
- Звільняє людину від статусу військовозобов'язаного, а значить, вона не може бути мобілізована та не зобов'язана проходити ВЛК.
Важливо!
Зняття з обліку не звільняє від військового обов'язку! Тільки виключення з обліку дає людині право не нести військово-облікові зобов'язання.
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