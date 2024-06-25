В Минобороны объяснили разницу между снятием и исключением из военного учета

В условиях военного положения в Украине вопрос военного учета приобрел особую актуальность. Важно понимать разницу между двумя ключевыми понятиями: снятием с учета и исключением из него. Об этом пишет ТСН.

Снятие с военного учета:

Предусматривает временное исключение военнообязанного из учета.

Может быть применено к определенным категориям граждан, например, выезжающих за границу на срок свыше 3 месяцев или к лицам, обучающимся за границей.

По истечении срока действия оснований для снятия с учета человек должен вернуться на учет.

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Исключение из военного учета:

Является постоянным и окончательным.

Применяется к лицам, признанным непригодными к военной службе, даже в военное время.

Освобождает человека от статуса военнообязанного, а значит, он не может быть мобилизован и не обязан проходить ВЛК.

Важно!

Снятие с учета не освобождает от воинского долга! Только исключение из учета дает человеку право не нести военно-учетные обязательства.

Напомним, ранее адвокат объяснила, имеют ли право представители ТЦК отбирать водительские права.

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