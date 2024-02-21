Коли оголосять розмір індексації пенсій: Мінсоцполітики

З 1 березня 2024 року в Україні запланована індексація пенсій. За попередніми розрахунками, її розмір становитиме 13%, але остаточний показник буде визначено до кінця лютого 2024 року, коли з'являться дані про середню заробітну плату за 2023 рік.

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Про це повідомила перший заступник міністра Дарія Марчак. Для отримання актуальної інформації про свою пенсію рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.

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Індексація торкнеться пенсій:

за віком;

по інвалідності;

за вислугою років;

у зв'язку з втратою годувальника.

Не підлягають індексації:

мінімальні пенсії;

пенсії, призначені протягом останніх 3 років;

максимальні пенсії, які вже й так дорівнюють 23 610 грн.

Після індексації середня пенсія в Україні очікується на рівні 6 000 грн.

Крім індексації, з 1 січня 2024 року вже відбулося:

Збільшення мінімальної пенсії до 2 361 грн.

Збільшення максимальних пенсійних виплат до 23 610 грн.

Збільшення виплат за понаднормовий стаж до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Збільшення розміру добровільного пенсійного внеску до 1562 грн.

Збільшення доплати одиноким пенсіонерам, які потребують догляду, до 944 грн.

Збільшення пенсійних виплат для людей, які досягли 65 років і виконали вимоги щодо стажу, до 2840 грн.

Підвищення інших надбавок до пенсії та розмірів різних соцдопомог.

Очікується, що з 1 квітня 2024 року буде переглянуто розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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