Когда объявят размер индексации пенсий: Минсоцполитики
С 1 марта 2024 г. в Украине запланирована индексация пенсий. По предварительным расчетам ее размер составит 13%, но окончательный показатель будет определен до конца февраля 2024 года, когда появятся данные о средней заработной плате за 2023 год.
Об этом сообщила первый замминистра Дарья Марчак. Для получения актуальной информации о своей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.
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Индексация коснется пенсий:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- за выслугой лет;
- в связи с утратой кормильца.
Не подлежат индексации:
- минимальные пенсии;
- пенсии, назначенные за последние 3 года;
- максимальные пенсии, которые уже и так равны 23 610 грн.
После индексации средняя пенсия в Украине ожидается на уровне 6000 грн.
Кроме индексации, с 1 января 2024 года уже произошло:
- Увеличение минимальной пенсии до 2361 грн.
- Увеличение максимальных пенсионных выплат до 23610 грн.
- Увеличение выплат за сверхурочный стаж до 23,6 грн. за каждый дополнительный год.
- Увеличение размера добровольного пенсионного взноса до 1562 грн.
- Увеличение доплаты одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, до 944 грн.
- Увеличение пенсионных выплат для людей, достигших 65 лет и выполнивших требования по стажу, до 2840 грн.
- Повышение других надбавок к пенсии и размерам разных соцпомощей.
Ожидается, что с 1 апреля 2024 будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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