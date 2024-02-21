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Когда объявят размер индексации пенсий: Минсоцполитики

Игорь Романько

Каков будет размер пенсий после индексации 1 марта 2024 года

С 1 марта 2024 г. в Украине запланирована индексация пенсий. По предварительным расчетам ее размер составит 13%, но окончательный показатель будет определен до конца февраля 2024 года, когда появятся данные о средней заработной плате за 2023 год.

Об этом сообщила первый замминистра Дарья Марчак. Для получения актуальной информации о своей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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Индексация коснется пенсий:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • за выслугой лет;
  • в связи с утратой кормильца.

Не подлежат индексации:

  • минимальные пенсии;
  • пенсии, назначенные за последние 3 года;
  • максимальные пенсии, которые уже и так равны 23 610 грн.

После индексации средняя пенсия в Украине ожидается на уровне 6000 грн.

Кроме индексации, с 1 января 2024 года уже произошло:

  • Увеличение минимальной пенсии до 2361 грн.
  • Увеличение максимальных пенсионных выплат до 23610 грн.
  • Увеличение выплат за сверхурочный стаж до 23,6 грн. за каждый дополнительный год.
  • Увеличение размера добровольного пенсионного взноса до 1562 грн.
  • Увеличение доплаты одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, до 944 грн.
  • Увеличение пенсионных выплат для людей, достигших 65 лет и выполнивших требования по стажу, до 2840 грн.
  • Повышение других надбавок к пенсии и размерам разных соцпомощей.

Ожидается, что с 1 апреля 2024 будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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