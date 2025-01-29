У Мінсоцполітики пояснили, що означає впровадження накопичувальної пенсії та що це таке

Запланована пенсійна реформа передбачає обов’язкові внески у розмірі 9% від заробітної плати на накопичувальну пенсію. За оцінками уряду, це сприятиме збільшенню майбутніх пенсійних виплат.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції, трансляцію якої опублікували на YouTube. "Обов’язковим платежем буде 9% від зарплати", – зазначила Жолнович.

Що це означає для пенсіонерів?

За словами міністерки, такі відрахування дозволять отримувати на пенсії 20% від середньої зарплати за все життя. Ще 20% забезпечуватиме солідарна пенсійна система. У підсумку це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40% від середньої заробітної плати.

Водночас Жолнович зазначила, що українці матимуть можливість добровільно збільшувати свої внески для вищих виплат у майбутньому:

"Якщо людина вирішить сплачувати більше, то й покриття буде більшим. Це залежить від її рішення, скільки коштів вкладати у накопичення".

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Як працює пенсійна система?

Міністерка пояснила механізм роботи пенсійної системи та що означає коефіцієнт заміщення:

"Наприклад, людина заробляла 20–30 тисяч гривень щомісяця протягом свого життя. Потім з цієї суми вираховується середнє значення, і на основі сплачених внесків визначається відсоток, який буде виплачено у вигляді пенсії. Це і є коефіцієнт заміщення".

Жолнович підкреслила, що Україна прагне досягти коефіцієнта заміщення у 40%, що відповідає європейським стандартам.

"Сьогодні пенсіонери отримують у середньому лише 28% від своїх попередніх доходів. Це недостатньо, тому ми працюємо над тим, щоб підвищити цей показник".

Накопичувальна система як додаткова гарантія

Міністерка зазначила, що в майбутньому 20% від середнього заробітку буде забезпечено накопичувальною системою, що разом із солідарною пенсією дозволить досягти коефіцієнта заміщення у 40%.

"Якщо з кожної зарплати зараз сплачується 19% до Пенсійного фонду, то 40% заміщення означає подвоєння гарантій для кожного громадянина", – пояснила Жолнович.

Таким чином, обов’язкові внески на накопичувальну пенсію стануть важливим кроком для підвищення рівня забезпечення українців у старості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чиновники в Україні отримують у 2,5 рази більше середньої зарплати українців.

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