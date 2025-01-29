В Минсоцполитики объяснили, что означает внедрение накопительной пенсии и что это такое

Планируемая пенсионная реформа предусматривает обязательные взносы в размере 9% от заработной платы на накопительную пенсию. По оценкам правительства, это будет способствовать увеличению будущих пенсионных выплат.

Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович во время пресс-конференции, трансляцию которой опубликовали на YouTube. "Обязательным платежом будет 9% от зарплаты", – отметила Жолнович.

Что это значит для пенсионеров?

По словам министра, такие отчисления позволят получать на пенсии 20% от средней зарплаты за всю жизнь. Еще 20% будет обеспечивать солидарную пенсионную систему. В результате это даст коэффициент замещения на уровне 40% от средней заработной платы.

В то же время Жолнович отметила, что у украинцев будет возможность добровольно увеличивать свои взносы для более высоких выплат в будущем:

"Если человек решит платить больше, то и покрытие будет больше. Это зависит от его решения, сколько средств вкладывать в накопление".

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Как работает пенсионная система?

Министр пояснила механизм работы пенсионной системы и что означает коэффициент замещения:

"Например, человек зарабатывал 20-30 тысяч гривен ежемесячно в течение своей жизни. Затем из этой суммы высчитывается среднее значение, и на основе уплаченных взносов определяется процент, который будет выплачен в виде пенсии. Это и есть коэффициент замещения".

Жолнович подчеркнула, что Украина стремится достичь коэффициента замещения в 40%, что соответствует европейским стандартам.

"Сегодня пенсионеры получают в среднем лишь 28% своих предыдущих доходов. Это недостаточно, поэтому мы работаем над тем, чтобы повысить этот показатель".

Накопительная система как дополнительная гарантия

Министр отметила, что в будущем 20% от среднего заработка будет обеспечено накопительной системой, что вместе с солидарной пенсией позволит достичь коэффициента замещения в 40%.

"Если с каждой зарплаты сейчас уплачивается 19% в Пенсионный фонд, то 40% замещения означает удвоение гарантий для каждого гражданина", – объяснила Жолнович.

Таким образом, обязательные взносы на пенсию станут важным шагом для повышения уровня обеспечения украинцев в старости.

Напомним, ранее мы рассказывали, что чиновники в Украине получают в 2,5 раза больше средней зарплаты украинцев.

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