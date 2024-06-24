У МОН пояснили, як боротися з ухилянтами, які намагаються потрапити на аспірантуру

Міністерство освіти і науки змінить правила вступу до аспірантури. Зокрема, це робиться, щоб форму навчання не використовували для ухилення від мобілізації.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у фейсбуці. За його словами, відтепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

Саме контракт у міністерстві розглядали як одну з лазівок. При цьому влада заявила, що збільшить удвічі кількість бюджетних місць.

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"Акцент – на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000", – наголосив він.

Водночас залишаються єдиний вступний іспит (ЄВІ) для аспірантури і магістратури, а прохідний бал збільшується до 160. Іноземна мова лишається обовʼязковою для вступу до магістратури, але не буде обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури.

Лісовий додав, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали близько 7-8 тисяч людей. Цього року МОН запровадило обов’язковий тест для вступу до аспірантури і магістратури – ЄВІ (єдиний вступний іспит), і для участі в ньому зареєструвалися 246 тисяч людей, з них 79% чоловіки.

"Рекорд всіх рекордів. Зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше – національній безпеці", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, коли треба подавати заяву на відстрочку від мобілізації.

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