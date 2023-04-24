У МОН пояснили, коли Україна повернеться до 12-річної шкільної програми

В Україні планують повернутися до 12-річної системи шкільної освіти у межах реформи. Втім, у Міністерстві освіти та науки не поспішають з переходом.

На таку реформу знадобиться чимало ресурсів, яких у бюджеті зараз не передбачено. Про це повідомили у МОН.

Зазначається, що навчальний процес має бути послідовним і безперервним.

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"Згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році – як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", – пояснили у міністерстві.

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Освітяни додали, що війна стала викликом для усієї системи освіти, зокрема й для реформи та запровадження 12-річної програми.

Нагадаємо, на росії поліція прийшла додому до шестикласника, який у школі вигукнув "Слава Україні".

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