В МОН объяснили, когда Украина вернется в 12-летнюю школьную программу

В Украине планируется вернуться к 12-летней системе школьного образования в рамках реформы. Впрочем, в Министерстве образования и науки не спешат с переходом.

На такую реформу понадобится немало ресурсов, которые в бюджете сейчас не предусмотрены. Об этом сообщили в МОН.

Отмечается, что учебный процесс должен быть последовательным и непрерывным.

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"Согласно Закону Украины "Об образовании" переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году – как часть реформы НУШ. Сейчас эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, каким будет обучение у старших классах", – объяснили в министерстве.

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Педагоги добавили, что война стала вызовом для всей системы образования, в том числе и для реформы и внедрения 12-летней программы.

Напомним, на россии полиция пришла домой к шестикласснику, который в школе выкрикнул "Слава Украине".

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