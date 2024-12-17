У Москві вбили начальника військ радіаційного та хімічного захисту Ігоря Кирилова

У російській столиці внаслідок вибуху біля житлового будинку на Рязанському проспекті загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник.

За даними російських Telegram-каналів і видання RT, вибух стався, коли чоловіки заходили в під'їзд. Слідчий комітет РФ підтвердив загибель генерала, повідомивши, що вибуховий пристрій був закладений у самокат, залишений біля входу.

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Напередодні СБУ оголосила про підозру Ігорю Кирилову через його накази щодо застосування хімічної зброї проти українських військових. Згідно з повідомленням української спецслужби, за наказом генерала Росія використала понад 4,8 тисячі хімічних боєприпасів, заборонених міжнародними конвенціями.

СБУ також заявила, що внаслідок застосування таких боєприпасів понад 2 тисячі українських військових отримали різні ступені хімічного отруєння.

Нагадаємо, нацгвардійці підірвали будівлю з російськими військовими у Торецьку.

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