В Москве убили начальника войск радиационной и химической защиты Игоря Кириллова

В российской столице в результате взрыва возле жилого дома на Рязанском проспекте погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

По данным российских Telegram-каналов и издания RT, взрыв произошел, когда мужчины заходили в подъезд. Следственный комитет РФ подтвердил гибель генерала, сообщив, что взрывное устройство было заложено в самокат, оставленный у входа.

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Накануне СБУ объявила о подозрении Игорю Кириллову из-за его приказов по применению химического оружия против украинских военных. Согласно сообщению украинской спецслужбы, по приказу генерала Россия использовала более 4,8 тысяч химических боеприпасов, запрещенных международными конвенциями.

СБУ также заявила, что в результате применения таких боеприпасов более 2 тысяч украинских военных получили разные степени химического отравления.

Напомним, нацгвардейцы взорвали здание с российскими военными в Торецке.

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