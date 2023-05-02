У мюнхенській могилі виявили кельтські ножиці, яким 2300 років (фото)

У кельтській могилі кремації в Мюнхені знайшли ножиці, яким 2300 років. Знахідка у винятковому стані, леза все ще гострі та блискучі.

Факт, що цей інструмент так чудово зберігся, так само вражає, як і майстерність виготовлення цього предмета. Про це повідомляє The History Blog.

Археологи з Державного управління охорони пам’яток Баварії (BLfD) були викликані, коли бригада з утилізації, яка шукала боєприпаси часів Другої світової війни, які не розірвалися, на будівельному майданчику в мюнхенському районі Зендлінг натрапила на підземні споруди.

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Команда виявила гробницю в центрі квадратної конструкції, утвореної чотирма дерев’яними стовпами. Вона датується 3-м або 2-м століттям до нашої ери, періодом, коли кельти кремували своїх померлих і ховали могильні останки в ямах разом з могилами.

Окрім ножиць, у цій могилі були також складений меч, залишки щита, наконечник списа, бритва та фібула. Усі надгробні речі є предметами вражаючої майстерності, що свідчить про високий соціальний статус покійного.

Раніше археологи встановили справжні розміри найбільшого поселення племені Мая.

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