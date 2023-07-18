У 'Нафтогазі' пояснили, які будуть тарифи для населення восени

В Україні очікується черговий важкий зимовий сезон. Близько 98% українських побутових споживачів є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз".

Вони купують блакитне паливо за тарифом 7,96 гривні за кубометр. Голова “Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, якими будуть ціни на газ для населення восени.

За його словами, компанія ухвалила рішення про продовження дії фіксованого тарифу. Це означає, що ціни на послуги не підвищуватимуться до 1 травня 2024 року.

Читайте також: Українцям пояснили, як не втратити частину пенсії

Зазначається, що усі клієнти "Нафтогазу" отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Тариф діятиме з 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року включно.

Відео дня

"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", – вказав Чернишов.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!