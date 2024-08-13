В НБУ хочуть обмежити карткові перекази: коли рішення набуде чинності

Національний банк України повідомив про наближення фінального рішення щодо обмеження переказів коштів з картки на картку між фізичними особами. Остаточне рішення буде розглянуто на засіданні правління протягом наступного тижня.

Запровадження таких обмежень пов'язане з необхідністю боротьби зі схемами "дропів", які використовуються для легалізації незаконних доходів. Планується ввести ліміти на суму та кількість таких переказів – до 100 тис. грн та 30 операцій на місяць відповідно, повідомив голова Національного банку України в інтерв’ю для видання "Економічна правда".

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За його словами, вже цього тижня Національний банк України планує ухвалити рішення про обмеження p2p-переказів (з картки на картку) для фізичних осіб, що спрямоване на боротьбу з шахрайськими схемами, відомими як "дропи".

Пишний зауважив, що фінрегулятор вже фіналізує остаточне рішення і розгляне його на засіданні правління цього тижня. "Ми плануємо завершити фіналізацію рішення цього тижня, а наступного тижня (з 12 по 18 серпня) розглянемо його на правлінні", – зазначив він.

Пишний зазначив, що анонси обмежень викликали значний резонанс і критику з боку громадськості. Він підкреслив, що проблема "дропів" є небезпечною не лише для державного бюджету, але й для самих громадян, які ризикують своїми даними і фінансовими ресурсами, надаючи доступ до своїх карток зловмисникам.

Голова НБУ також додав, що податкова служба може нараховувати податки за операції, що проходять через рахунки громадян. НБУ вже провів кілька зустрічей з волонтерами, щоб обговорити, як нові обмеження вплинуть на їхню діяльність і відповісти на їхні запитання. За його словами, після обговорень "градус обговорення знизився", що свідчить про наближення до ухвалення рішення.

Пишний також зауважив, що для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" можуть знадобитися зміни до законодавства, що вимагатиме внесення відповідних змін у парламент. Він підкреслив, що НБУ готовий до обговорення і рішення на законодавчому рівні.

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