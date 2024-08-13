В НБУ хотят ограничить карточные переводы: когда решение вступит в силу

Национальный банк Украины сообщил о приближении финального решения об ограничении переводов средств с карты на карту между физическими лицами. Окончательное решение будет рассмотрено на заседании правления в течение следующей недели.

Введение таких ограничений связано с необходимостью борьбы со схемами "дропов", которые используются для легализации незаконных доходов. Планируется ввести лимиты на сумму и количество таких переводов – до 100 тыс. грн и 30 сделок в месяц соответственно, сообщил глава Национального банка Украины в интервью для издания "Экономическая правда".

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По его словам, уже на этой неделе Национальный банк Украины планирует принять решение об ограничении p2p-переводов (с карты на карту) для физических лиц, направленное на борьбу с мошенническими схемами, известными как "дропы".

Пышный отметил, что финрегулятор уже финализует окончательное решение и рассмотрит его на заседании правления на этой неделе. "Мы планируем завершить финализацию решения на этой неделе, а на следующей неделе (с 12 по 18 августа) рассмотрим его на правлении", – отметил он.

Пышный отметил, что новости ограничений вызвали значительный резонанс и критику со стороны общественности. Он подчеркнул, что проблема "дропов" опасна не только для государственного бюджета, но и для самих граждан, которые рискуют своими данными и финансовыми ресурсами, предоставляя доступ к своим картам злоумышленникам.

Глава НБУ также добавил, что налоговая служба может начислять налоги за операции, проходящие через счета граждан. НБУ уже провел несколько встреч с волонтерами, чтобы обсудить, как новые ограничения повлияют на их деятельность и ответят на их вопросы. По его словам, после обсуждений "градус обсуждения снизился", что свидетельствует о приближении к принятию решения.

Пышный также отметил, что для более эффективной борьбы со схемами "дропов" могут потребоваться изменения в законодательство, что потребует внесения соответствующих изменений в парламент. Он подчеркнул, что НБУ готов к обсуждению и решению на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что банкам и ломбардам в Украине запретили принимать в залог дроны и тепловизоры.

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